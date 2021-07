ANGRIGNON (née MALO), Marie



À Saint-Eustache, le 2 juillet 2021 à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Marie Malo, épouse de M. J. André Angrignon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Éric Schwen) et Isabelle (André Haeck), ses petits-enfants : Vanessa, Frédéric, Jérémy et Simon, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 8 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934