Destinations soleil: les voyageurs préfèrent attendre

Les voyageurs sont encore réticents à voyager à l'étranger, et ce, même si la quarantaine est levée pour ceux et celles qui ont reçu leurs deux doses de vaccin.

Les voyageurs préfèrent attendre que la situation se stabilise, ont indiqué les agents de voyages rencontrés par TVA Nouvelles, mardi.

«Depuis deux semaines, je vous dirais que ça sonne beaucoup, mais c'est plus pour des remboursements», a expliqué la propriétaire de l’agence Voyages Aqua-Sud, France Gaudreault.

Plusieurs mesures, dont le test de dépistage PCR recommandé aux voyageurs, sont toujours en vigueur. Des restrictions qui freinent les voyageurs, croit la dame.

«Le test PCR, c'est 500 $ pour un couple, il faut que tu y penses. C'est 72 heures avant de rentrer au Canada», a ajouté Mme Gaudreault.

Selon l’agente de voyage, la levée de la quarantaine arrive un peu tard. Beaucoup ont déjà fait leurs plans pour l'été, a-t-elle indiqué à TVA Nouvelles. «Leur idée est déjà faite, les gens vont rester au Québec et au Canada cette année. [Les voyages à l’étranger vont] aller plus en 2022», a raconté la propriétaire de Voyages Aqua-Sud.

Certaines personnes préfèrent planifier leur voyage pour l'automne en espérant que les mesures s'assouplissent. «On a pris notre voyage pour le plus tard possible pour qu'il y ait plus de chance que la quarantaine soit enlevée. On est remboursé 25 jours avant notre départ, donc si la quarantaine est remise, nous avons 25 jours pour annuler», a affirmé Laurie Gobeil, une voyageuse qui devrait partir en octobre.

Certaines agences, comme Voyage VASCO, conseillent à leurs clients de réserver seulement en novembre pour éviter les mauvaises surprises. «Si un client veut vraiment, on va le faire. Si on vend des voyages pour juillet et août et qu'on doit encore les annuler, c'est beaucoup de travail inutile», a exprimé, de son côté, Nathalie Derumiere, propriétaire de Voyage Vasco dans l’arrondissement de Jonquière à Saguenay.

L'assurance additionnelle pour l'annulation des voyages amène plus de flexibilité aux acheteurs. «La majorité des grossistes étaient en promotion dernièrement, donc elle était incluse», a confirmé Mme Derumiere.

Malgré cette longue pause forcée, les agences soulignent que déjà les voyages s'envolent à vue d'œil pour 2022 et 2023.