Du cinéma des Îles-de-la-Madeleine au Centre Bell

Les partisans du Canadien se réunissent partout au Québec. Avant le match de lundi, j’ai joint Annie Bénard, adjointe administrative du Cinéma Cyrco aux Îles-de-la-Madeleine, qui m’a souligné que les amateurs de hockey de la région accèdaient gratuitement au cinéma pour le visionnement du match.

Photos Thiery Laforce, Pascale Vallée, Sophie Julien, Isabelle Thouin

Le matin du match, on apercevait l’ancien entraîneur du Canadien Jean Perron (au centre) qui a remporté la coupe Stanley, entouré de Daniel Desjardins et de son fils, Julien Desjardins, à la pêche au bar rayé près du Rocher Percé, en Gaspésie.

Émile Gélinas et son père, Alexandre Gélinas, DG du Patriote, ont regardé le match du Canadien en direct de la Gaspésie au Camping des étoiles, à Hope Town, avant de se diriger au Festival en chanson de Petite-Vallée.

Une famille francophone de Notre-Dame-de-Lourdes au Manitoba a assisté au match. Emily Boonstra est en compagnie de sa fille de 6 mois, Annie Préjet.

Megan Germain (réceptionniste), Annick Giguère (directrice), Jeanine Joyal (résidente), Yvan Lapierre (maintenance), Jean-Claude Joyal (résident) et Karine Boisjoli (préposée aux bénéficiaires) de la résidence Jazz Drummondville suivent attentivement le Canadien.

Avant le match, Antoine Tessier, William Gagné, Charles Tessier et Zack Gagné croyaient toujours aux chances du Canadien de remporter la coupe.

Il y avait des partisans de London, en Ontario, dont la famille Oirschot. Matthew est en compagnie de sa sœur, Mia, qui souhaitait bonne fête une journée plus tôt et un but lors de son prochain match à Jesperi « KK » Kotkaniemi, sa mère, Diana, et son père, Neil.

Un repas gastronomique sportif avant le match pour les frères William et Charles Falardeau, ainsi que Samuel Lefebvre.

En direct de Québec, mon ancien entraîneur aux Loisirs Saint-Eusèbe, Mike Laforge, dont le frère, Claude Laforge, a évolué avec les Flyers, est entouré de ses fils Steve et Patrick.

Reconnu pour son excellence à la pêche, Mario Aloise est devant le Cinéma Cyrco aux Îles-de-la-Madeleine.