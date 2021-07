Festival de la chanson de Granby: spectacles gratuits d’Émile Bilodeau et Sarahmée

Les amateurs de musique québécoise sont conviés à assister à neuf spectacles extérieurs gratuits au parc Daniel-Johnson de Granby, les 26, 27 et 28 août, lors de la 53 édition du Festival international de la chanson de Granby.

Les trois soirs, trois artistes se succéderont à 19 h, 20 h et 21 h. J.A.M., Sarahmée et Clay and Friends lanceront le bal. Le lendemain, Alex Burger, Les Rats d’Swompe et Sara Dufour prendront le relais, alors que MIELS, Bermuda et Émilie Bilodeau se chargeront du menu musical lors de la dernière soirée.

YAN TURCOTTE / COURTOISIE

Pour tous ces rendez-vous, il faut se procurer un laissez-passer gratuit via le site ficg.qc.ca, les réservations étant nécessaires afin de répondre aux mesures gouvernementales mises en place. Au total, 1000 personnes pourront fouler le site.

Outre les spectacles proposés dehors, il est possible de réserver des places pour les concerts en salle - Luc De Larochellière, Vincent Vallières, Pépé et sa guitare, Saratoga et du projet jeunesse Jamais Trop Tôt - ainsi que pour le Grand Concours Hydro-Québec, à la même adresse web.