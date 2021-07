Grandes Fêtes Telus: Jonathan Roy s’ajoute à la programmation

Jonathan Roy fera un détour par le Bas-Saint-Laurent pour participer aux Grandes Fêtes Telus de Rimouski, le 7 août.

Les organisateurs du festival rimouskois ont annoncé, mardi matin, que le nom de l’artiste québécois a été ajouté à l’affiche de cette soirée aux côtés de ceux, déjà connus, de Marc Dupré et Ludovick Bourgeois.

Les Cowboys Fringants, Charlotte Cardin et Brett Kissel participent aussi au festival, qui se tient du 5 au 8 août, et qui réunira 3500 spectateurs par soir au parc Beauséjour.

Après quelques années plus difficiles, Jonathan Roy réalise un retour remarqué en 2021 grâce à son nouvel EP, My Lullaby. Le vidéoclip de la chanson Keeping Me Alive a même atteint les 60 millions de visionnements sur YouTube.

La rupture professionnelle avec Corey Hart, il y a quelques années, a finalement été un mal pour un bien, nous confiait Jonathan Roy, dans une entrevue récente avec le Journal.

« Dans le temps, j’écrivais beaucoup de chansons avec Corey, mais en réalité, les gens vont connecter plus avec des chansons qui viennent de moi. Si je les sens, ça va être plus honnête, plus authentique et ça va aller chercher plus de monde. C’est ça qui est arrivé avec Keeping Me Alive », disait-il.

Avant son escale au parc Beauséjour, Jonathan Roy chantera à la salle Odyssée de Gatineau, jeudi soir. Les 15 et 16 juillet, on le verra au Festival western de Saint-André-Avellin et au Festival d’été de Québec.

