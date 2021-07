La bague de la Coupe Memorial de Guy Lafleur à l’encan

Les amateurs de Guy Lafleur auront la chance de mettre la main sur un objet de collection ayant appartenu à la légende du Canadien de Montréal, soit sa bague de la Coupe Memorial de 1971.

La Fondation du CHUM et son célèbre ambassadeur tiendront un encan du 6 au 19 juillet afin de vendre l’objet au plus offrant. Plus tôt cette année, les deux entités se sont unies pour lancer le Fonds Guy Lafleur et la campagne «En équipe avec Guy Lafleur contre le cancer». L’argent obtenu lors de la vente de la bague servira donc à soutenir la recherche sur le cancer au CHUM.

Depuis quelques années, le «Démon blond» est lui-même aux prises avec son propre combat contre un cancer au poumon.

«La Coupe Memorial de 1971 restera un moment marquant pour moi et pour les partisans de hockey, a indiqué l’ancien numéro 10 par voie de communiqué, mardi. Je suis heureux que cette bague puisse faire la différence pour tous ceux qui, comme moi, passent à travers ce dur combat contre le cancer.»

En 1971, la compétition comptait trois équipes. La meilleure formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec affrontait sa rivale de l’Ontario dans une série 4 de 7. En finale, la meilleure équipe de l’est du pays affrontait son équivalente de l’Ouest dans un affrontement 2 de 3.

Les Remparts ont d’abord éliminé les Black Hawks de St. Catharines, avant de se débarrasser des Oil Kings d’Edmonton, pour remporter leur première Coupe Memorial.