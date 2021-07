Le grand patron du CRTC doit-il démissionner?

Les hauts dirigeants du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CTRC) doivent absolument éviter toute situation d’apparence de conflit d’intérêts risquant de miner les décisions de l’organisme gouvernemental.

Or, de petits fournisseurs d’internet accusent le PDG du CRTC, Ian Scott, de s’être placé en situation de conflit d’intérêts et réclament sa démission.

Que fera Steven Guilbeault, le ministre du Patrimoine canadien et responsable du CRTC ?

AOÛT 2019

En août 2019, l’organisme fédéral a révisé à la baisse les « tarifs de gros » pour les petits fournisseurs d’internet qui accèdent--- aux réseaux d’accès haute vitesse actuels des grandes sociétés de câblodistribution et de téléphonie, comme Bell, Telus, Rogers, Shaw, Vidéotron, Cogeco.

Par cette mesure, le CRTC vise à favoriser la concurrence parmi les services internet à large bande et l’instauration de tarifs abordables pour les consommateurs.

Selon le CRTC, les « tarifs de gros » provisoires fixés en 2016 n’étaient « ni justes ni raisonnables ». Voilà pourquoi il a décidé de les réduire, à la grande satisfaction des petits fournisseurs comme TekSavvy--- Solutions, Ebox, Distributel, etc.

Par la suite, la Cour d’appel fédérale, appuyée par la Cour suprême, avait débouté les grands fournisseurs dans leur contestation visant à invalider la décision de 2019 du CRTC.

MAI 2021

Fin mai 2021, ô surprise ! le CRTC décide de réviser sa propre décision portant sur la baisse des « tarifs de gros » qu’il avait décrétée en août 2019.

Le prétexte du CRTC : il a mis en doute « l’exactitude de certains aspects--- de sa décision d’août 2019 ». Conséquemment, le CRTC renie sa décision de 2019 et reconduit... les tarifs de 2016 qu’il trouvait trop élevés.

LOBBYING

Que s’est-il passé entre la décision du CRTC d’août 2019, qui réduisait les « tarifs de gros », et celle de mai 2021, où le CRTC fait lui-même une croix sur cette baisse des tarifs accordée en 2019 alors que la Cour d’appel et la Cour suprême l’appuyaient dans sa décision de baisser les tarifs de gros ?

Réponse : beaucoup de lobbying de la part des grandes entreprises de télécommunications (Bell, Telus, Rogers, Shaw) a été fait auprès du CRTC dans le but de le convaincre de revenir sur sa décision d’août 2019.

Le hic ? Selon de petits fournisseurs internet, le PDG du CRTC, Ian Scott (ancien vice-président chez Telus), aurait tenu en tête-en-tête des rencontres avec de hauts dirigeants des grandes sociétés de télécom qui contestaient la décision du CRTC de baisser les « tarifs de gros » en août 2019.

SCOTT ET BIBIC

Dans sa requête déposée en Cour fédérale, TekSavvy affirme même que M. Scott a rencontré en tête-à-tête Mirko Bibic dans un bar d’Ottawa le 19 décembre 2019. Bibic, l’actuel PDG de BCE, était à l’époque vice-président exploitation chez la filiale Bell.

En tant que ministre du Patrimoine canadien et responsable du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Steven Guilbeault devrait réclamer la démission de M. Scott s’il a bel et bien rencontré privément, dans un bar d’Ottawa en décembre 2019, Mirko Bibic, alors que Bell contestait la décision du CRTC d’août 2019.