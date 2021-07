Montréal: un homme de 35 ans porté disparu

La police de Montréal cherche à retrouver un homme de 35 ans porté disparu dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Matthew Robert Gérard a quitté son domicile lundi et n’a plus donné signe de vie depuis, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal.

Avant de partir, il a tenu des propos inquiétants, une situation loin de rassurer ses proches qui craignent pour sa sécurité.

S’exprimant en français et en anglais, l’homme blanc mesure 1,82 m, pèse 92 kg et a les yeux et cheveux bruns, selon la description donnée par le SPVM.

Lorsqu’il a quitté son domicile, M. Gérard portait un chandail foncé, un bermuda vert kaki et beige, un sac à dos gris et des souliers de course noirs.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.