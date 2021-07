On sort de la pandémie une accolade à la fois

Je ne suis pas fou, ou du moins, pas complètement : partout autour de moi, je le vois bien, les gens se serrent la main !

Oui, je sais, la Santé publique n’a pas changé d’avis : officiellement, il faut encore maintenir la distanciation physique, et garder l’autre à distance de grande perche, sans le toucher.

Mais on le constate : la population a décidé de faire un pas de plus qu’on lui permet dans le déconfinement. Elle en a presque l’initiative.

Elle s’encanaille joyeusement au bordel de l’amitié !

La pandémie plane encore dans nos têtes, mais nous en sortons une accolade à la fois.

Toucher

La population adhère massivement à la politique vaccinale avec raison. Les deux doses ne sont pas optionnelles. Mais elle veut en tirer des avantages réels.

Et avant même de voyager, elle réclame le droit de vivre en cessant d’habiter le fantasme anxiogène de ceux qui spéculent sur la quatrième, la cinquième, et probablement la sixième vague.

Une publicité jubilatoire poussant la population à se faire vacciner circule en France en ce moment. On y voit un homme et une femme au seuil d’un baiser ardent. Ils sont à la veille de se mordre, même de se dévorer ! Il fallait bien nos cousins français pour conjuguer ainsi le vaccin et la sensualité !

Mais ce n’est pas si mal vu.

L’été 2021 marquera la fin du calvaire pour les célibataires. En fait, tout le monde jouira de cette vie retrouvée délivrée de la monotonie écrasante de l’existence encasernée.

Liberté

Les partisans des Canadiens, ces dernières semaines, ont donné l’exemple de l’été qui nous attend. Ils ont fait plus pour le déconfinement que mille discours.

Cet été euphorique qui a commencé le 28 mai sur des terrasses enfin rouvertes sera celui du retour de l’imprévu, des soirées qui ne se terminent pas.

L’heure du banquet a sonné !