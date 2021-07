«On voulait tuer cette punition pour lui» – Gallagher

Le Canadien a joué avec le feu avec un pointage de 2 à 2 et une punition de quatre minutes à Shea Weber en fin de rencontre pour un bâton élevé contre Ondrej Palat. Mais le CH a trouvé une façon de résister à la machine offensive du Lightning en supériorité numérique pour l’emporter quelques secondes plus tard.

Photo AFP

« ‘‘Webby’’ est notre meneur. On ne peut pas avoir un meilleur coéquipier. On voulait tuer cette punition pour lui. Shea est un roc pour nous à la ligne bleue. Il est imposant physiquement et pas agréable à affronter. Je suis heureux de l’avoir dans mon équipe. »

– Brendan Gallagher

Phillip Danault a passé de longues secondes sur la glace en fin de match et en prolongation. En infériorité numérique, il a été l’attaquant le plus utilisé avec 5 min 46 s. Le Lightning n’a pas marqué en cinq occasions. Un phénomène rare pour Tampa depuis le début des séries.

« J’en retire une grosse fierté. Mais quand tu gagnes, ça rend mon travail encore plus agréable. Je ne suis pas tout seul là-dedans. ‘‘Pricey’’ [Price] a fait des gros arrêts. C’était un moment crucial. On a fait un très bon travail. On poursuit maintenant la série. »

– Phillip Danault

Josh Anderson n’avait pas écrit son nom sur la feuille de pointage à ses trois premiers matchs en finale. Il a débloqué avec deux buts, dont celui de la victoire en prolongation. Le numéro 17 s’est retrouvé à l’aile gauche aux côtés de Nick Suzuki et de Cole Caufield pour ce quatrième match.

« C’était un gros but, mais je n’étais pas convaincu que la rondelle avait traversé la ligne. J’ai probablement été chanceux. On peut maintenant partir pour Tampa. J’ai marqué, mais avant ça, on a très bien joué en infériorité numérique. On est incroyable en désavantage numérique depuis le début des séries. Dans le vestiaire après la troisième période, on continuait d’y croire. On restait positif. Et Carey s’est transformé en mur avec de gros arrêts. »

– Josh Anderson

Aux dires de Danault, le CH a encore une fois montré son caractère et son désir de vaincre avec cette première victoire contre le Lightning.

« On a traversé beaucoup de choses cette année. On a le vent dans la face comme je l’ai dit souvent. Mais on reste toujours ensemble, toujours soudé. Notre victoire de ce soir en est un bon reflet. On ne se laissera pas abattre. »

– Phillip Danault