Outaouais: un ours rôde près d’une maison à L’Ange-Gardien

Un jeune ours noir s’est aventuré tôt mardi matin près d’une maison privée du chemin des Hauteurs à L’Ange-Gardien, en Outaouais.

La propriétaire des lieux, Nathalie Laframboise, dit n’avoir jamais vu un tel intrus sur son terrain depuis qu’elle a emménagé à cet endroit il y a cinq ans.

«On ne veut pas de ça chez nous», a lancé Mme Laframboise, mère d’une fillette de huit ans, lorsque jointe par l’Agence QMI.

La présence de l’animal sur les lieux a toutefois été de courte durée.

«Mon conjoint est sorti pour lui faire peur. Il est parti nonchalamment par un sentier du boisé derrière la maison», a-t-elle expliqué.

Déboisement

La présence d'arbustes de petits fruits sauvages à la lisière de la forêt pourrait expliquer la présence du jeune mâle sur place.

Le déboisement d’une superficie de 15,4 hectares entre le chemin Belter et la montée du Quatre pour l’élargissement de l’autoroute 50 à L’Ange-Gardien pourrait aussi être en cause.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs recommande aux résidents de secteurs boisés d’entreposer les ordures et la nourriture, y compris celle pour les mangeoires d’oiseaux, hors de la portée des ours.