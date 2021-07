Paris sportifs: le Canadien encore négligé pour le cinquième match

Le Canadien de Montréal a résisté au Lightning de Tampa Bay avec une victoire de 3 à 2 en prolongation dans le quatrième duel de la finale, lundi, mais les prévisions des preneurs aux livres n’envisagent pas la répétition d’un tel scénario, mercredi, à l’Amalie Arena.

Un peu plus de 24 heures avant la mise au jeu initiale du cinquième match, la formation floridienne était largement favorite pour soulever la coupe Stanley dans son domicile. Le site Mise-o-jeu établissait la cote du Lightning à 1,45, tandis que celle de la formation de la Belle Province était à 2,55. Son de cloche plutôt similaire du côté de Bet99, qui favorise grandement les hommes de Jon Cooper (-217) à ceux de Dominique Ducharme (+175).

D’ailleurs, ceux dont la flamme brûle plus fort que jamais à la suite du gain du Tricolore pourraient se laisser tenter par une prédiction sur une victoire de leurs favoris dans la série : à ce propos, la cote établie par Bet99 est de +1200.

Un pari pour qu’un deuxième match de suite ait besoin du temps supplémentaire rapporterait 2,90 le montant initial, selon Mise-o-jeu. Dans un tel scénario, les chiffres s’élèvent à 5,25 pour l’équipe locale et 5,50 pour les visiteurs.

Une bonne prédiction pour le premier buteur de la rencontre pourrait rapporter au minimum, 10 fois le montant du pari initial, puisque Brayden Point possède la plus petite cote à ce sujet. Les deux autres gros canons de l’offensive du Lightning, Nikita Kucherov (11,00) et Steven Stamkos (13,00), suivent de près. Du côté du Canadien, Cole Caufield (12,00) possède la cote la plus favorable, tandis que ses coéquipiers de trio, Josh Anderson et Nick Suzuki, ont chacun une cote identique à celle du capitaine du Lightning.

