Tragédie de Lac-Mégantic: des émotions toujours vives huit ans plus tard

Huit ans après la tragédie ferroviaire qui a causé la mort de 47 personnes à Lac-Mégantic, en Estrie, les émotions sont toujours vives chez les citoyens, passant de la tristesse à la colère.

Drapeaux en berne, fleurs déposées sur les voies ferrées ou recueillement, plusieurs gestes symboliques sont posés, mardi, dans la municipalité pour souligner le terrible événement.

À midi, les cloches de l’église de Lac-Mégantic ont sonné à 47 reprises en mémoire des victimes.

«C’est une journée pour venir se recueillir, marcher en silence, venir écouter le son des cloches en mémoire des victimes, faire une petite visite au cimetière», affirme Jean Clusio, le père d’une des victimes.

Une messe commémorative sera aussi célébrée à l’église de la municipalité à 19h30.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, a quant à elle souligné l’importance, pour les citoyens de Lac-Mégantic, de continuer à avancer malgré la douleur.

«On trouvait ça important, oui, de se souvenir, mais aussi de se projeter. Comme communauté, je pense que c’est important, et on l’a dit à de nombreuses reprises, on a mis un genou par terre, mais on a continué à avancer. Il faut se le rappeler aussi, même quand les moments sont difficiles, qu’on est en train d’avancer», déclare Julie Morin.

Lutte pour la sécurité

La Coalition pour la sécurité ferroviaire profite de l’événement pour réclamer la fin de la circulation de trains pétroliers à Lac-Mégantic.

Les militants demandent aussi que la voie de contournement soit construite dans les plus brefs délais puisque huit ans plus tard, la voie ferrée traverse toujours le centre-ville.

Et comme on juge que les rails sont toujours non sécuritaires, la coalition veut que ceux-ci soient réparés le plus rapidement possible pour éviter à tout prix qu’une autre catastrophe comme celle de Lac-Mégantic ne se produise.

Une annonce qui passe mal

La Ville de Lac-Mégantic et Hydro-Québec ont profité de la journée pour dévoiler un projet de micro réseau électrique.

Cette annonce a cependant froissé certains proches des victimes qui auraient préféré que cette journée soit consacrée à la mémoire des victimes, et non aux événements politiques.

– D’après les informations de Jasmin Dumas