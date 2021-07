Une carcasse de rorqual commun retrouvée à Forillon

Une carcasse de rorqual commun a été retrouvée récemment dans le secteur du cap Bon Ami au parc national Forillon, en Gaspésie. Une équipe du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (RQUMM) s’est rendue sur place pour enquêter.

C’est un employé du parc national Forillon qui naviguait près des berges en bateau qui a signalé pour la première fois la présence d’une carcasse de rorqual commun.

«Le signalement a été reçu au RQUMM le 19 juin et, à partir de ce moment-là, on a mis en place une opération pour tenter d’aller documenter cette mortalité», a précisé le président du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), Robert Michaud.

L’accès à la baleine de 16 mètres de long était très laborieux, notamment en raison du mouvement des marées.

«On a dû imaginer un plan pour retrouver cette carcasse-là au pied d’une falaise qui était vraiment inaccessible. Elle n’était accessible seulement qu’à marée basse en faisant une marche un peu délicate sur des rochers un peu difficiles», a expliqué M. Michaud.

L’équipe mobile du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins a dû se limiter à faire une documentation sommaire de l’animal.

«Comme la carcasse était peu disponible, on s’est limité à faire un examen visuel et à prendre des échantillons», a précisé Robert Michaud.

Ceux-ci seront envoyés à des scientifiques de Pêches et Océans Canada pour une analyse. Toutefois, aucune nécropsie complète ne sera effectuée sur le mammifère.

«Malheureusement, dans ce cas-là, ce qui aura emporté la vie de cette jeune femelle de 16 mètres va rester un secret. On ne pourra le déterminer», a souligné le président du GREMM.

Chaque année, jusqu’à cinq mortalités de rorqual commun sont documentées au Québec. Un phénomène régulier, surtout dans un secteur comme Forillon.

«Comme il y a des concentrations vraiment spectaculaires de baleines dans cette région-là du golfe Saint-Laurent, on s’attend à retrouver, quand il y a des mortalités, des carcasses dans ces eaux-là, c’est ce qui arrive régulièrement», a expliqué M. Michaud.

La carcasse du rorqual commun demeurera sur la plage. Elle ne représente pas une nuisance pour le public.

«La mer va probablement reprendre un jour cette carcasse-là et elle va recouler. Elle va contribuer à l’écosystème comme ça se fait généralement», a souligné Robert Michaud.