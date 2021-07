Wimbledon : des défis de taille pour les Canadiens

Ayant déjà marqué l’histoire du tennis canadien en devenant les deux premiers hommes à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de Wimbledon la même année, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov seront maintenant confrontés à d’excellents joueurs sur gazon.

Le défi sera particulièrement difficile pour «FAA», qui doit faire face à Matteo Berrettini, neuvième au classement de l’ATP. Celui-ci n’a toujours pas perdu sur l’herbe cette année, ayant remporté ses neuf matchs. Il a au passage été sacré champion du tournoi de Queen’s, le 20 juin.

En carrière, il montre un dossier impressionnant de 22-5 sur gazon. Il n’a par ailleurs perdu qu’une seule manche depuis le début des activités à Londres et sa confiance semble très difficile à ébranler.

«J'ai l'impression de ne pas utiliser beaucoup d'énergie, car j'ai gagné la plupart de mes matchs en trois sets, a fait valoir Berrettini au site de l’ATP, lundi. C'est vraiment bien pour moi si je regarde sur le long terme. Je sens que je joue le meilleur tennis de ma carrière.»

Le Québécois n’aura toutefois pas à chercher bien loin pour se motiver. Déjà au cœur de son plus long parcours en carrière en Grand Chelem, le 19e joueur au monde fera face à un joueur qui a été à l’origine de l’une de ses huit défaites en finale d’un tournoi de l’ATP.

C’était sur le gazon de Stuttgart, en 2019. Il s’agit du seul affrontement entre les deux hommes jusqu’ici.

Des nerfs solides

De son côté, «Shapo» croisera le fer avec Karen Khachanov pour une deuxième fois en carrière. Lors de leur seul duel précédent, le représentant de l’unifolié avait aidé la nation à vaincre la Russie en demi-finale de la Coupe Davis, en 2019. La 12e raquette mondiale avait triomphé en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-4.

Pour accéder aux quarts sur le gazon londonien, le Russe, 29e au monde, a livré une bataille de tranchée face à Sebastian Korda en huitième de finale, l’emportant en cinq manches de 3-6, 6-4, 6-3, 5-7 et 10-8. Il estime toutefois qu’il est à son meilleur dans ce genre d’affrontement, puisqu’il parvient à bien gérer le stress.

«Je pense que cette année, j'ai eu beaucoup de matchs serrés comme celui-ci. Pour moi, je pense que c'est l'une de mes victoires les plus importantes, a dit Khachanov à l’ATP, lundi. Je suis hyper content. Une fois que vous êtes en quart de finale, les attentes augmentent. Je vais essayer de bien me préparer [avant d'affronter Denis Shapovalov] et j'espère que ce sera un bon match.»

Shapovalov tentera d’atteindre le carré d’as d’un tournoi du Grand Chelem pour une première fois en carrière, lui qui n’avait jamais dépassé le deuxième tour à Wimbledon. En fait, il n’a jamais connu beaucoup de succès sur le gazon, lui qui montre une fiche en carrière de 10-11 sur cette surface malgré ses sept gains récents.

Khachanov, quant à lui, revendique un dossier de 19-9 à vie sur graminées.

Le match de Shapovalov devrait commencer à 8 h (heure du Québec), mercredi, et celui d'Auger-Aliassime suivra.