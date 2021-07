BLANCHARD, Pierrette



À Montréal le 3 juillet 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Pierrette Blanchard.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Carole), Michel (Susan), Gilles (Johanne), Louis, André (Suzanne), Claude (Martine), Lyne (Alain), Johanne (Robert), ses 12 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 8 juillet 2021 de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30. Les funérailles seront célébrées, le jeudi 8 juillet 2021 à 15h30 au:La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Glen aux soins paliatif pour leur soutien et les bons soins prodigués.