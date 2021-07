Gaudet, Mgr Pierre, P.H.

Le mercredi 24 février 2021, est décédé à la suite d'une longue maladie Mgr Pierre Gaudet P.H. Né le 29 juin 1930 à Saint-Jacques de Montcalm. Pierre Gaudet était le fils de Wilfrid Gaudet et de Ida Robert.Le défunt laisse dans le deuil, ses soeurs Monique (Gérald Landry) et Murielle Lapointe (Marcel Ricard), ses belles-soeurs Laure Foucher (feu Rosaire Gaudet), Lucille Beaudoin (feu Wellie Gaudet), Lucette Nadeau (feu Léo Gaudet), Denise Beauséjour (feu André Gaudet), neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église de St-Jacques le samedi 10 juillet à compter de 13h, suivi des funérailles à 14h. Inhumation de l'urne au cimetière de St-Jacques.Afin de respecter les normes sanitaires de la santé publique Zone verte (Lavage de mains, registre obligatoire, couvre-visage obligatoire, distanciation sociale).1945-1952 Études classiques et philosophiques au Séminaire de Joliette1952-1956 Études théologiques au Grand Séminaire de Montréal1959-1960 Études en théologie à L'Angelicum, Rome(doctorat en théologie)1960-1961 Certificat en catéchèse à l'Institut Lumen Vitae, à Bruxelles26 mai 1956Ordonné prêtre à la cathédrale de Joliette par Mgr Édouard Jetté.1956-1959 Professeur au Séminaire de Joliette1956-1959 Vicaire dominical à Crabtree1960 Vicaire à St-Liguori durant l'été1961-1978 Vicaire dominical à Chertsey et au Lac Paré durant l'été.1975-1981 Vicaire dominical à St-Côme1961-1969 Aumônier diocésain de la Croisade eucharistique,de la Jeunesse étudiante catholique (J.É.C.), de la Jeunesseindépendante chrétienne féminine (J.I.C.F.), collaborateurà l'Office catéchistique (1961-1963).1963-1970 Directeur de l'Office diocésain de catéchèse.1969-1980 Directeur de l'Office diocésain de l'éducation;conseiller en éducation chrétienne et représentant del'Évêque à la Commission scolaire régionale de Lanaudière.1980-1981 Responsable des zones pastorales du diocèse de Joliette.1981-1984 Curé à Ste-Élisabeth.1984-1991 Curé à St-Lin.1991-1994 Curé à la paroisse St-Benoît, Mascouche.1994-2003 Prêtre-modérateur à Notre-Dame-de-Lourdes.1994-2009 Vicaire général aux affaires pastorales.1996-2016 Mise sur pied etPrésident du comité du Mérite diocésain (1998-2016).2009-2010 Retraité à l'évêché.2010-2019 Retraité à la Seigneurie Arthur-Beauséjour, Joliette.2019-2021 Retraité au Centre Champagneur des Clercs-de-St-Viateur,Joliette.