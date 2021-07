ROCHON, Alain



À Saint-Jérôme mais anciennement de Varennes, le 30 juin 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Alain Rochon, époux de Mme Hélène Bergeron.Outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphanie (Domenico Masi) et Martin (Marie-Claude Ferron), ses petits-enfants Gabriel, Zachary, Allyson, Emy et Edouard, ses soeurs Josette (Réjean Robert) et Jocelyne (feu Glorien Francoeur), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 17 juillet 2021 de 13h à 15h au salon de la:L'inhumation aura lieu cette même journée, après les visites, au Cimetière de Saint-Jérôme.En sa mémoire, des dons à Parkinson Québec seraient appréciésRemerciement à tout le personnel du CHSLD Villa Soleil pour leur grande humanité.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation sociale, au port du masque ou du couvre-visage obligatoire ainsi qu'à la limite de personnes pouvant être présentes en même temps dans la salle.