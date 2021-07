LaBrosse, Daniel



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Daniel LaBrosse survenu subitement ce 22 juin 2021.Âgé de 59 ans, il était le fils de feu Fernand J. LaBrosse et de feu Lorraine Boudreault.Il laisse dans le deuil sa soeur Louise (Claude Beauregard), ses frères Raymond (Louise Villaggi), Michel (Andrée Côté) et Benoit (Lysanne Éthier) ainsi qu'un grand nombre de cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funéraire :2480 BOUL DU CURÉ LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le dimanche 11 juillet 2021 de 13h à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada ou à une fondation de votre choix seraient appréciés.