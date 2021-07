GAUDREAU, Bertrand



Au centre hospitalier de Lachine, le 3 juillet 2021, à l'âge de 78 ans est décédé M. Bertrand Gaudreau de Lasalle.Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Carmen Laplante, ses filles Guylaine (Daniel), Isabelle et Christine, ses petits-enfants Stéphane (Olha), Francis et Karine, ses arrière-petits-enfants Mila et George, son frère Vianney et ses soeurs Aline, Lina, Nicole et Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:ST-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél. : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y recevra parents et amis lors des visites publiques le samedi 10 juillet de 9h à midi, suivi d'une cérémonie en chapelle réservée aux membres de la famille immédiate.