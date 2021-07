GAGNON, André



À son domicile, le 2 juillet 2021, est décédé à l'aube de ses 73 ans, M. André Gagnon, époux de Claudette Simard. Il fut prédécédé par son fils Robin Gagnon.Il laisse également dans le deuil sa fille Véronique (Francis Desrosiers), ses petits-enfants Johannie Desrosiers, Jonathan Gagnon, Samuel Desrosiers et Joël Gagnon et leurs conjoints, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en fonctions des règles sanitaires de 50 personnes maximum à la fois à l'intérieur, au :15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682 / www.cfdt.caLe samedi 10 juillet de 10h à midi et de 13h30 à 16h30, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe, également diffusée sur:Vous pourrez également copier ce lien dans votre fureteur:Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation des maladies du coeurs et de l'AVC.