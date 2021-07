PLOUFFE, Suzanne (St-Onge)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de Suzanne Plouffe, épouse de feu André Plouffe.Tout au long de sa vie accomplie, Suzanne aura su toucher le coeur de tous ceux et celles qui l'auront côtoyée. Elle s'est endormie paisiblement dans la soirée du 30 juin 2021.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Pierre (Nina Côté), Lucie (Pierre D. Tremblay), Yves (Carla Creveaux) et Isabelle; ses petits- enfants François, Simon, Gabrielle, Maxime, Philippe et Élise ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Les visites auront lieu au:le vendredi 16 juillet de 17 h 00 à 21 h 00 et le samedi 17 juillet de 9 h 30 à 11 h 30. Ces visites sont encadrées par des mesures sanitaires dont les détails sont disponibles sur le site Web du salon.En raison des restrictions liées à la pandémie, la cérémonie qui suivra la visite du samedi se fera dans l'intimité de la famille immédiate.La famille désire remercier chaleureusement Caroline Lapierre ainsi que toute l'équipe de soins de l'aile Rose-Aimée de la résidence Rosemont Les Quartiers pour leur empathie, dévouement et soins attentionnés.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation du CHUM.