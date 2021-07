GARNEAU, Jean-Guy



À Saint-Hubert, le 22 juin 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé Jean-Guy Garneau.Il est veuf de Yolande Proulx et laisse dans le deuil ses enfants Isabelle et Christian (Josée Alix), ses petits-enfants Sandrine, Maude (Marc-Antoine), Corentin, Matthieu et Alexandre (Frédérique), ses arrière-petits-enfants Charlotte et Léo, ses soeurs et frère, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que ses nièces et neveux. Il laisse également dans le deuil Nicole Vincent ainsi tous les autres membres de sa famille et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le dimanche 11 juillet 2021, à compter de 13h à :7679, BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2