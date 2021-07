LÉVEILLÉ (née LAVACK)

Lorraine



Au CHSLD Sylvie Lespérance de St-Charles Borromée, le 20 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Lorraine Lavack, épouse de M. Romulus Léveillé, demeurant à St-Charles Borromée et autrefois de St-Liguori.La défunte laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Lyne Léveillé (Mark Bowser), Stéphane Léveillé (Guylaine Thouin), ses petits-enfants : Andréanne, Camille, Marie-Justine, Jimmy, son frère et ses soeurs : Bernard Lavack, Claudette Lavack, Micheline Lavack et Della Lavack, son beau-frère et ses belles-soeurs : Réal Léveillé, Françoise Léveillé, Raymonde Léveillé, Jeanne Léveillé, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 10 juillet 2021 à compter de 13h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES J0K 2R0www.residencelegare.comUne liturgie de la Parole aura lieu le samedi 10 juillet 2021 à 14h en la chapelle de la résidence funéraire.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.Le nombre maximum de personnes est de 50 participants à la fois, en rotation, par cérémonie funéraire (excluant les travailleurs de l'entreprise de services funéraires).La tenue d'un registre des visiteurs sera obligatoire et tous les visiteurs devront y être inscrits.