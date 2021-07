HAMELIN, Rita (née Sénécal)



À St-Urbain-Premier, le 30 juin 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Rita Sénécal, épouse de feu Roch Hamelin et mère de feu Claudine Hamelin.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Micheline), son gendre Alain, ses petits-enfants Maryse (François), Mathieu (Karine), Vicky (Maxime) et Gabrielle (Simon), ses arrière-petits-enfants Alys, Abygaël, Malia et Kyra, ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 août à compter de 10h, suivi d'une cérémonie commémorative à 13h, dans le salon de la :STE-MARTINE, QC, J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com