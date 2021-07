CARBONNEAU, Michel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Michel Carbonneau, survenu le 24 juin 2021, à l'âge de 78 ans. Il était l'époux de madame Françoise Marchand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Guy (Lynnette) et Martine (David), ses petits-enfants, Arnaud et Romain, son frère Luc, ses beaux-frères et belles-soeurs Rénald (Lise), Réjean, Lucette (Jacques), Michel (France), Pierre (Renée) et Renée Bourgouin, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 11 juillet 2021, de 9h30 à 11h30 à la:En raison des restrictions sanitaire, un maximum de 50 personnes en alternance sera permis lors de la période de condoléances au salon.La famille vous remercie pour vos témoignages de sympathie.