SARY, Gamil



À Montréal, le jeudi 1er juillet 2021 est décédé, à l'âge de 75 ans, Docteur Gamil Sary époux de Caroline Cyr.Il laisse dans le deuil ses enfants Cristelle (Carlos), Frédéric, Patrick (Arouma), Kathleen (Antoine), Guillaume, Nicolas et Alexis; ses frères Nabil et Fouad; sa soeur Cécile ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera à l'Église St-Elzéar au 16 Boulevard Saint Elzéar E, Laval, QC H7M 1C2 à 14h lundi le 12 juillet 2021 suivi de l'inhumation au même endroit.