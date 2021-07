LONGTIN, Marie-Josée



De St-Rémi d'Amherst, le 19 juin 2021, à l'âge de 56 ans, est décédée Marie-Josée Longtin, fille de M. Gilles Longtin et de Mme Paule Bouchard.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son fils Renaud, sa belle-fille Dominique, son frère François (Aline), sa soeur Marianne, son meilleur ami Benoît, son oncle Jacques, ses cousins Étienne et Simon, son neveu Sofian, ainsi que de nombreux amis et tous les membres de sa communauté.La famille recevra les condoléances le samedi 10 juillet de 11h à 16h, en l'église St-Rémi d'Amherst (241 rue Amherst, Amherst, J0T 2L0).Elle fut confiée au:www.salonsfunerairesguay.comVotre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Jean-Lapointe ou à Moisson Laurentides.