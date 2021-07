Accident de la route: Sam-Éloi Girard l’a échappé belle

Le jeune comédien Sam-Éloi Girard a eu une sacrée frousse, dimanche dernier, lorsqu’un chauffard a percuté de plein fouet sa voiture dans un face-à-face, dans un quartier résidentiel de Boucherville, à une vitesse de 100 km/h dans une zone maximale de 40.

Rencontré sur le plateau de «La vie compliquée de Léa Olivier», mardi, Sam-Éloi, 18 ans, se remettait encore de ses émotions. Il en a aussi profité pour transmettre un message important aux jeunes téléspectateurs de la série, qui sont à un âge où il est parfois tentant d’être téméraire au volant.

«Le gars est arrivé dans une courbe à 100 km/h, dans ma voie, en sens inverse, dans une zone de 40, a raconté l’acteur en entrevue. Il avait consommé de l’alcool. Mon ami me suivait derrière, on s’en allait au "skatepark", bien relax. L’autre voiture est arrivée, et on pense que le conducteur a perdu le contrôle. L’auto a commencé à déraper et est rentrée dans mon "char", face-à-face, directement. Puis, mon ami qui me suivait m’a ensuite frappé par en arrière; il n’a eu aucunement le temps de réagir.»

«Ç’a été assez épeurant, a ajouté Sam-Éloi, visiblement ébranlé. Je ne pensais pas m’en sortir indemne, mais finalement, tout est beau. Je suis chanceux. Je touche du bois. Merci...»

«L’alcool au volant, c’est non!»

Sam-Éloi Girard insiste : l’accident s’est produit dans un coin de banlieue paisible de Boucherville, «où il y a beaucoup de jeunes autour, une maison des jeunes et un "skatepark".» «Ce n’était pas très intelligent de la part du garçon...»

Plus conscient que jamais de la fragilité de l’existence, Sam-Éloi réitère un message crucial qu’on ne répétera jamais trop :

«Il faut faire attention. L’alcool au volant, c’est non! Même si on pense qu’on est corrects! Je ne sais pas ce qui s’est passé pour ce garçon, s’il a accéléré volontairement ou s’il a perdu le contrôle, mais peu importe, rouler à cette vitesse dans des zones où ce n’est pas permis, de prendre le volant quand on a consommé, ça ne se fait pas! Ma vie aurait pu y passer...»

Éloi plus mature

Sur une note plus joyeuse, Sam-Éloi Girard a retrouvé depuis le début de l’été son gentil personnage d’Éloi dans «La vie compliquée de Léa Olivier». Dans la deuxième saison des aventures de l’attachante Léa (Laurence Deschênes), qu’on découvrira sur Club illico en 2022, la relation amoureuse entre cette dernière et Éloi battra de l’aile, ce qui amènera l’étudiant à grandir émotivement, aux dires de son interprète.

«Éloi en vivra beaucoup au niveau de l’évolution, a noté Sam-Éloi. Il est rendu à 14 ou 15 ans; il est jeune et a encore beaucoup de maturité à prendre. Cette saison, on se concentrera sur ces changements. Il apprendra à mettre son pied à terre, à se connaître, à savoir ce que lui aime. Ce sera beau à voir...»

Sam-Éloi Girard sera aussi de la sixième saison de «L’Échappée» à l’automne à TVA, et travaille le reste du temps dans une boutique de sport au quartier Dix30, à Brossard.