Amélie Kretz aux Jeux olympiques

La Québécoise Amélie Kretz prendra part aux Jeux olympiques de Tokyo, puisqu’elle fait partie des quatre représentants du pays ayant été confirmés par Triathlon Canada, mercredi.

Kretz en sera à une deuxième présence au prestigieux événement. La femme de 28 ans sera l’une des 55 participantes à l’épreuve olympique prévue le 27 juillet et voudra bien surpasser sa 34e place obtenue à Rio, en 2016.

«C’est un honneur pour moi de représenter le Canada à mes deuxièmes Jeux olympiques. Peu de gens peuvent dire qu’ils ont eu l’occasion de participer à deux Jeux. Il y a eu beaucoup de travail pour y arriver et ça n’aurait pas été possible sans l’incroyable soutien de mon entraîneur, mon physio, mon préparateur mental, l’association provinciale, les commanditaires, la famille et les amis», a-t-elle mentionné dans un communiqué.

L’Ontarienne Joanna Brown sera l’autre porte-couleurs du Canada à la compétition féminine. Chez les hommes, Tyler Mislawchuk – gagnant de l’épreuve-test olympique en août 2019 – et Matt Sharpe ont décroché une place.

Les compétitions individuelles suivront les distances traditionnelles du triathlon olympique : 1500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course. Les quatre Canadiens joindront ensuite leurs forces pour les débuts olympiques du relais mixte du 31 juillet.