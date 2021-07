OCCHIUTO CORSI, Maria



C'est avec une grande tristesse que la famille de Maria Corsi Occhiuto annonce son décès le 5 juillet 2021, à l'âge de 85 ans.Maria restera dans le souvenir affectueux de son mari de 61 ans, Giuseppe, et de ses trois enfants, Giovanni (Rosie), Loredana et Joey. Maria manquera énormément à ses douze petits-enfants, Anna-Maria, Dario (Zartashia), Valerie (Daniel), Giancarlo (Julianne), Alessia, Vittorio, Giuseppe, Melissa, Joseph, Gabriella, Liana et Dalia, et par ses 4 arrière-petits-enfants, Jeneva, Aurelia, Luca et Mila.La famille vous accueillera vendredi le 9 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi le 10 juillet de 9h à 10h30 au complexe funéraire :SAINT-LÉONARD, QC, H1R 1A5Une messe aura lieu à la paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 7645 rue du Mans, Saint-Léonard, Qc, H1S 2A1, à 11h15 le samedi 10 juillet 2021. L'inhumation suivra à 13h au mausolée Ste-Claire Enfeus du cimetière Le Repos Saint-François d'Assise, 6893 rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc, H1N 1C7.Au lieu de fleurs, la famille demande qu'un don soit fait à l'Institut de cardiologie de Montréal.