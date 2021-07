BBQ: des recettes de bœuf pour impressionner vos invités cet été

Vous êtes à la recherche d’inspirations de repas à préparer sur le barbecue? Vous n’êtes pas seul! Afin de diversifier votre menu, les chefs Kimberly Lallouz et Jonathan Garnier vous proposent deux recettes débordantes d’ingrédients frais du Québec qui mettent en vedette le bœuf.

Pour trouver à un seul endroit les ingrédients frais et goûteux qu’il vous faut pour réaliser ces deux recettes, direction Walmart: ses rayons sont garnis de viandes, fruits et légumes d’ici, tout droit sortis de la ferme.

Deux chefs, une seule recette gagnante

Les chefs Kimberly Lallouz et Jonathan Garnier sont fiers de cuisiner le bœuf d’ici et vous présentent dans cette capsule deux recettes à tester sur le barbecue cet été. Elles sont toutes les deux concoctées avec des ingrédients frais, disponibles chez Walmart.

Quelle réalisation culinaire remportera le titre de LA meilleure recette de bœuf? Cliquez sur la vidéo pour le découvrir!

Recette #1: Steak grillé montréalais, côtelettes de maïs style Elote et légumes grillés | Par la chef Kimberly Lallouz

Les étapes de préparation:

1. Recouvrir le steak avec une touche d’huile végétale et parsemer d’épices à steak de Montréal. Réserver.

2. Préparer les épis de maïs en les coupant verticalement. Faire mariner avec un peu d’huile d’olive, le cumin moulu, le sel et le poivre. Réserver.

3. Préparer la mayonnaise piquante en mélangeant la mayonnaise à la sauce aux piments rouges sriracha. Mettre dans une pipette, si possible.

4. Pour préparer le chimichurri, dans un bol, mélanger l’ail, le persil, le basilic, l’origan et la coriandre fraiche (tout haché) ainsi que la moitié des oignons verts tranchés. Ajouter le zeste et le jus d’un citron et couvrir avec 1 à 2 tasses (250 à 500 ml) d’huile d’olive, du sel et du poivre, au goût.

5. Couper les épis en côtelettes de maïs et préparer la mise en place (herbes, fromage, mayo épicée et garnitures).

6. Laver les asperges et les radis et couper les parties indésirables. Couper 4 radis en tranches pour la décoration; les laisser dans l’eau froide jusqu’à l’utilisation.

7. Chauffer le barbecue à une température allant de 450 à 500 °F.

8. Faire cuire les oignons verts, les asperges, les radis, les épis de maïs ainsi que les entrecôtes de bœuf du Québec. Atteindre une cuisson médium-saignant. Laisser reposer pendant 5 minutes et commencer à faire la présentation d’assiette.

9. Sur une grosse planche en bois, étaler la roquette. Placer le steak au centre et les épis de maïs de chaque côté. Décorer le tout en aspergeant de minces filets de chimichurri de sorte qu’il y en ait dans chaque bouchée.

10. Sur les épis, faire des lignes en zigzag avec la mayonnaise épicée. Saupoudrer le tout avec les deux fromages et ajouter le tajin.

11. Placer les légumes grillés, les radis frais et la coriandre. Servir.

Pour recréer la recette de Kimberly Lallouz, voici ce qu'il vous faudra:

Recette #2: Contre-filet de bœuf au curry et coco, aubergine rôtie | Par le chef Jonathan Garnier

Les étapes de préparation:

1. Préchauffer le barbecue au maximum.

2. Dans un bol, mélanger le curry, le Garam Masala, le miel, la pâte de tomate, les épices à steak de Montréal, la moitié du gingembre, le zeste de lime et le lait de coco.

3. Ajouter la viande et laisser mariner, le temps de préparer le reste de la recette.

4. Sur la grille du barbecue, à feu vif, saisir les piments jalapeños, 3 minutes de chaque côté. Réserver. Entre temps, badigeonner d’huile d’olive les aubergines et les rondelles d’oignons et assaisonner de sel et de poivre.

5. Sur la grille du barbecue, saisir les aubergines et les rondelles d’oignons de 2 à 3 minutes de chaque côté. Retirer les oignons et les réserver. Poursuivre la cuisson des aubergines, en cuisson indirecte, couvercle fermé, pendant 10 minutes ou le temps qu’elles soient tendres.

6. Retirer la viande de la marinade et déposer sur la grille du barbecue. Faire saisir de 2 à 3 minutes de chaque côté. Poursuivre en cuisson indirecte, le temps nécessaire selon la cuisson désirée et l’épaisseur des pièces de viande. Retirer et laisser reposer la viande enveloppée de papier d'aluminium pendant 5 minutes.

7. Dans un bol, mélanger la mangue, les jalapeños, le jus de lime, l’ail, l’huile d’olive et le reste de gingembre. Ajouter du sel et du poivre.

7. Dans chaque assiette, répartir les aubergines, les oignons grillés et déposer la salsa de mangue et de jalapeños sur le dessus.

8. Tailler la viande en tranches épaisses et les déposer au centre de l’assiette. Ajouter le sorbet à la mangue et répartir la coriandre, la menthe et les arachides. Ajouter un pain Naan grillé. Servir.

Pour recréer la recette de Jonathan Garnier, voici ce qu'il vous faudra:

Walmart est la destination de choix pour trouver des ingrédients locaux et frais, parfaits pour la cuisine sur le BBQ. Simplifiez-vous la vie et commandez en ligne vos aliments via le site Web ou l’application de Walmart. La commande pourra être livrée ou encore récupérée en magasin. Simple comme «Bon appétit»!