MASSARI, Marc



À Châteauguay, le 17 juin 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Marc Massari.Il laisse dans le deuil sa fille Sophia et plusieurs autres parents et amis.Il rejoint son frère Ronald ainsi que ses parents.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle mercredi 14 juillet entre 16h et 21h.Les messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire.