Chine: des comptes féministes et LGBT exclus du réseau social WeChat

Plusieurs comptes féministes ou LGBT tenus par des étudiants chinois ont été bloqués sur le très populaire réseau social WeChat, suscitant des appels à protester en ligne.

L’application WeChat est omniprésente en Chine pour les paiements ou son service de messagerie. Elle compte plus de 1,2 milliard d’abonnés.

Mercredi, la page «ColorsWorld» de l’Université de Pékin et celle de la «Gay Pride» de l’Université des sciences et technologies Huazhong à Wuhan (centre) étaient fermées, et tous leurs anciens messages effacés.

Les pages d’accueil étaient remplacées par un avis expliquant que «tous les contenus ont été bloqués et l’utilisation du compte a été stoppée» à la suite de violations non précisées de la réglementation sur les réseaux sociaux.

L’avis précise que WeChat a reçu «des plaintes» visant les comptes en question.

Les réseaux sociaux chinois se chargent eux-mêmes de censurer les contenus jugés politiquement sensibles pour le régime communiste. La censure frappe habituellement les contenus liés à l’homosexualité sur les sites de vidéos en ligne ou bien dans les films étrangers.

La «Société Zhihe», un groupe étudiant qui se concentre sur les questions féministes ou des minorités sexuelles à la prestigieuse université Fudan de Shanghai, a confirmé le blocage de sa page WeChat dans un communiqué publié sur un autre réseau social.

«À l’évidence, il n’y a aucune possibilité de voir le compte originel de Zhihe renaître de ses cendres à court terme», a commenté le groupe sur Weibo.

Le géant de l’internet Tencent, propriétaire de WeChat, n’a pas répondu à une question de l’AFP sur les raisons de la fermeture des pages.

Des utilisateurs de WeChat faisaient circuler des listes de comptes bloqués et appelaient à protester en ligne contre la censure. La plupart des ces messages étaient à leur tour censurés mercredi en milieu de journée.

Si l’homosexualité a été dépénalisée en Chine en 1997, le sujet est largement tabou dans les médias officiels, ainsi qu’à la télévision ou au cinéma.