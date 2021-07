Cinéma québécois: bel accueil en France pour Kuessipan

Presque deux ans après sa sortie au Québec, le film québécois Kuessipan a pris l’affiche sur une centaine d’écrans, en France, mercredi.

Le long métrage de Myriam Verreault, adapté d’un roman de Naomi Fontaine, a aussi été lancé en Belgique et en Suisse française. Il amorcera sa carrière en Suisse allemande le 12 août, puis aux Pays-Bas le 23 septembre.

Drame suivant les destins de deux adolescentes de la communauté innue de Uashat Mak Mani-Utenam, sur la Côte-Nord, Kuessipan a reçu un accueil favorable de la presse française. La moyenne des 10 critiques recensées par le site spécialisé AlloCiné est de quatre étoiles sur cinq.

Plusieurs prix

Au cours des deux dernières années, Kuessipan a reçu plusieurs prix dans les festivals et a été lancé aux États-Unis ce printemps. Cette sortie en France comble de bonheur la cinéaste Myriam Verreault.

« On sentait qu’on avait le film pour une bonne sortie et nous avons la chance d’avoir un distributeur [Les Alchimistes] passionné et dévoué qui y croit énormément. Je leur lève mon chapeau, malgré l’attente de la pandémie, ils n’ont jamais abandonné et nous sommes récompensés de belle façon », a-t-elle confié au Journal.