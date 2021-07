Cinquième match en plein ouragan pour le CH

Autant le Canadien que l’ouragan Elsa pourraient jouer les trouble-fêtes lors du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley, qui doit être disputé en Floride ce soir.

Selon les prévisions, Elsa, une tempête tropicale redevenue ouragan de catégorie 1 tard hier, devait toucher terre près de Tampa ce matin.

Photo courtoisie Gilles Brien

Météorologue

« Le centre de l’ouragan sera passé quand la partie va commencer [à 20 h], mais les partisans à l’extérieur risquent d’être mouillés quand même. Ce n’est certainement pas le genre de température qui va les pousser à faire du grabuge », affirme le météorologue Gilles Brien.

On prévoyait qu’Elsa laisse dans son sillage environ 150 mm de précipitations, en plus de faire monter le niveau de l’eau jusqu’à 1,5 m dans la péninsule et de provoquer des vents soutenus de 120 km/h et plus.

Photo Twitter Ville de Tampa

« Ce n’est pas un ouragan très puissant, mais les réseaux électriques pourraient être endommagés. Et une panne d’électricité en pleine partie, ce n’est jamais idéal », poursuit M. Brien.

Arrivés de justesse

L’aéroport international de Tampa a d’ailleurs cessé ses activités à 17 h hier en prévision de la tempête, obligeant les joueurs du Canadien à devancer leur vol de deux heures pour s’assurer d’atterrir à temps.

Photo courtoisie, Port Tampa Webcam

« La dernière année et demie a été tellement étrange et pleine de rebondissements que plus rien ne nous étonne », dit Paul Wilson, vice-président aux communications du groupe CH.

Des rumeurs d’annulation du match ont même flotté dans l’air hier, mais ont été finalement démenties par la mairesse de la ville de Tampa, Jane Castor.

Luc Langevin, un Québécois qui habite Tampa, s’attend à ce que de nombreux partisans soient quand même au rendez-vous à l’extérieur du Amalie Arena malgré les intempéries et une température ressentie de 36 degrés avec l’humidex.

« Les gens sont très fanatiques de hockey ici, c’est surprenant. Tempête ou pas, ils seront là », dit le natif de Québec devenu partisan du Lightning après avoir longtemps soutenu les Nordiques.

Bons joueurs

Prenant pour le Canadien depuis son enfance, Shawn Higgs, lui, espérait encore mettre la main sur des billets pour la partie de ce soir.

« Je vais fièrement porter mon chandail. Les fans d’ici sont très accueillants, ils s’en tiennent à des railleries », dit l’Américain, en espérant y croiser d’autres partisans amis.

« Moi, en tout cas, je serai dans le coin demain pour fêter la victoire de la coupe Stanley », promet Luc Langevin à la blague.