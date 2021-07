Conduite dangereuse ayant causé la mort: la défense réclame la clémence du tribunal

Une femme de 59 ans encourt une peine de 36 mois de détention pour avoir causé la mort de son conjoint et blessé gravement une autre personne lors d’un accident provoqué par une conduite dangereuse, en 2016. Son avocat demande toutefois une peine réduite pour des raisons de santé.

Hélène Loranger a exprimé des regrets sincères au moment des représentations sur la peine, mercredi, au palais de justice de Trois-Rivières. «Ça va faire cinq ans que je vis toujours avec les remords et la culpabilité [...] la difficulté d’arriver à me pardonner à moi-même», a-t-elle affirmé devant le tribunal.

À la suite des événements, Mme Loranger a dû subir 14 opérations, en plus de développer une sclérodermie, communément appelée maladie de la momie, puisqu’avec le temps elle perd en fonctionnalité et devient prisonnière de son corps.

Dans ces circonstances, son avocat, Me Louis R. Lupien, a demandé qu’on inflige «une peine clémente» à Hélène Loranger, soit une sentence suspendue assortie d’une période de probation de trois ans et d’un don.

Me Lupien a affirmé «qu’une peine d’incarcération équivaudrait à une peine cruelle», en raison de «l’état de santé de madame, son âge, sa vulnérabilité aux infections [à cause de sa maladie], [...] les soins qu’elle nécessite».

Du côté de la Couronne, Me Jean-Marc Poirier a insisté sur le fait que la condition particulière d’Hélène Loranger ne satisfait pas aux critères «exceptionnels» de santé pour éviter une peine d’incarcération. Ces critères supposent «une situation grave et permanente», a-t-il dit.

Selon la Couronne, la condition de Mme Loranger ne serait pas forcément permanente puisqu’elle a reçu une greffe de cellules souches au courant de la dernière année, ce qui est susceptible de stabiliser son état. Me Poirier a demandé au tribunal une peine de 24 à 36 mois d’emprisonnement pour le chef de conduite dangereuse ayant causé la mort, et de 18 à 24 mois pour le chef de conduite dangereuse ayant causé des lésions, le tout à purger de manière concurrente. L’intimée a plaidé coupable à ces deux chefs en juillet 2020.

La trame factuelle

Le 21 juillet 2016 vers 20 h, Hélène Loranger conduit le véhicule de Luc Désilets, son ex-conjoint, à une vitesse de 15 km/h sur le rang Saint-Malo Est, à Trois-Rivières. Dans ce secteur, la limite de vitesse est de 80 km/h.

Selon le compte-rendu des événements effectué par Me Poirier, deux véhicules suivent celui conduit par l’intimée, mais s’impatientent. Un premier véhicule effectue un dépassement. Lorsque le second tente la même manœuvre, la voiture conduite par Mme Loranger accélère à environ 100 km/h et rattrape le premier véhicule.

Hélène Loranger donne un coup de volant et la conductrice de l’automobile qui l’avait préalablement dépassée évite un accident de justesse en se rangeant sur l’accotement.

Par la suite, la voiture conduite par Mme Loranger circule à vive allure au milieu de la chaussée. Deux véhicules s’en viennent en sens inverse. Le premier s’esquive, mais le second est percuté de plein fouet, tuant Luc Désilets et blessant la conductrice de l’autre véhicule.

Hélène Loranger doit revenir en cour en septembre pour connaître sa sentence.