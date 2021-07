Coupe du monde FIFA 2026 : Valérie Plante et Denis Coderre déçus

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est dite «déçue» de ne pas pouvoir accueillir de match de la Coupe du monde de la FIFA en 2026, la Ville ayant annoncé le retrait de sa candidature mardi.

La décision suit le retrait de l’appui du gouvernement du Québec, qui devait financer une partie des sommes nécessaires à la tenue de l’événement.

«C’est coûteux et pour moi, avec le retrait de Québec, il n’était pas question que la Ville prenne l’argent des Montréalais et qu’on compense. On n’en a absolument pas les moyens et on sait les priorités dans lesquelles on doit investir», a expliqué Mme Plante, en marge d’une conférence de presse.

Elle a ajouté que la Ville ne subira aucune pénalité financière à la suite de cette décision. «On en est très heureux. Avec la Formule électrique, on est encore en train de gérer ce genre de problématiques liées au retrait de Montréal», a lancé Mme Plante en dirigeant une pointe envers Denis Coderre, son adversaire dans la course à la mairie.

Joël Lemay / Agence QMI

De son côté, M. Coderre s’est également désolé du retrait de la candidature de Montréal.

«Je suis de ceux qui croient que les événements internationaux, surtout pour sortir de la pandémie, vont avoir un impact», a-t-il déclaré.

Pour lui, la tenue des matchs à Montréal aurait non seulement eu des retombées économiques, mais aurait également eu un rôle social important pour la population de la ville.