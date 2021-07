POUDRIER, Pierrette



À Montreal, le mardi 8 juin 2021 est décédée, à l'âge de 75 ans, Pierrette Poudrier, épouse de feu Gaëtan Langlois et soeur de Michel Poudrier.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Jacqueline et Louise ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, parents et amis.Un merci spécial à son amie de toujours Diane Vaillancourt.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 11 juillet 2021 de 14h à 16h suivi de la cérémonie religieuse.Vous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille en allant sur le: