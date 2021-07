CLERMONT (née TROTTIER)

Thérèse



À l'hôpital Cité-de-la-Santé, le 4 juillet 2021, à l'âge de 94 est décédée Thérèse Trottier, mère de feu Richard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne, Louise (Lucien), Yvon (feu Josée) et Francine (Pierre), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères Bernard (Pierrette), Yvon (Liliane) et André (Micheline), ses neveux, ses nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 10 juillet 2021 de 14h à 17h, une célébration commémorative suivra à 15h30.