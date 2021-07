Un sourire en santé commence par des suivis réguliers chez son dentiste

Préserver une dentition saine à long terme est un atout tant pour votre santé globale que pour l'estime de soi et le confort de bien manger. Le secret pour y parvenir est la prévention. C’est pourquoi une visite de contrôle chez votre dentiste est essentielle à tout âge pour assurer un sourire en santé et votre bien-être.

La fréquence varie selon plusieurs facteurs dont votre santé, votre habilité et votre assiduité aux soins quotidiens, vos habitudes de vie et votre historique dentaire. En général, on suggère un examen chaque six mois, cependant, seul un professionnel est en mesure de vous conseiller la fréquence exacte de vos visites.

Dre Goudreau, Dentiste généraliste

Un examen complet et une prise en charge globale

Bien des gens ignorent la rigueur et la minutie d’un examen dentaire. Un dentiste n’examine pas que les dents et les gencives, il inspecte tous les tissus de la bouche: la langue, les joues, le palais, la gorge et encore plus.

Il évalue l’éruption normale des dents, inspecte l’articulation et les muscles de la mâchoire, révise les habitudes de vie ainsi qu’alimentaires de ses patients et se réfère aux radiographies pour approfondir son examen.

Au moindre changement ou signe précurseur, il peut intervenir, conseiller ou référer. Chez Girard et Martineau, nous donnons beaucoup d’importance à une prise en charge globale. Être à l’écoute et avoir une approche humaine permet de bâtir une relation de confiance qui nous permet de comprendre, de garder motivé et d’atteindre des objectifs de santé avec nos patients.

De plus, chez Girard et Martineau, nos dentistes font équipe avec les médecins de famille dans le dépistage de différents problèmes de santé, dont le dépistage préventif de lésions buccales pré-cancéreuses et cancéreuses.

Chaque année, environ 700 Québécois apprennent qu’ils ont le cancer de la bouche. Dre Goudreau rappelle que plus on le dépiste tôt, plus le taux de survie est bon. C’est pourquoi elle souligne l’importance d’un examen buccal, même chez les patients complètement édentés.

Dans ce même ordre d'idée, depuis 2021, les dentistes sont maintenant qualifiés dans le dépistage de signes apnéiques dans le but de les référer en clinique du sommeil. L’apnée du sommeil est un problème très répandu, mais trop peu diagnostiqué. Lorsque non traité, il peut avoir de graves répercussions sur la santé.

Dre Goudreau évoque l’importance de mentionner l’apparition du ronflement et/ou de la fatigue chronique lors de vos examens de rappel, car ce sont des signes précurseurs de l’apnée qui demandent une investigation plus poussée.

Un examen dentaire est l’équivalent d’un examen annuel chez votre médecin. Celui-ci permet de faire un bilan buccodentaire et de déceler les problèmes à un stade débutant.

Il ne faut pas attendre d’avoir mal pour se rendre chez son dentiste. Souvent, l’apparition d'une douleur évoque un problème plus complexe.

Sachez qu’il n’est jamais trop tard pour prendre en main notre santé buccodentaire. Parfois, en raison d'un manque de temps, d’argent ou de motivation occasionné par diverses situations – la dépression, la crainte du jugement ou les expériences passées –, on évite de consulter et on oublie notre santé et notre bien-être de manger et rire avec fierté. Le premier pas est de prendre rendez-vous pour un examen complet.

Une approche humaine

La clinique dentaire Girard et Martineau s’assure d’offrir à sa clientèle un service humain qui va au-delà de la santé buccodentaire. Notre objectif est de rester à l’écoute de nos patients afin de leur prodiguer une expérience dentaire positive à la hauteur de leurs attentes et de leurs besoins.

Visiter votre dentiste régulièrement permet non seulement de repenser votre hygiène, mais aussi de prévenir la douleur et les troubles de santé. Si vous cherchez une équipe humaine et à votre écoute, communiquez avec la clinique Girard et Martineau.