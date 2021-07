Départ de CBC: Wendy Mesley reconnaît avoir commis des erreurs

Deux jours après avoir officiellement annoncé son départ à la retraite de la CBC, la présentatrice Wendy Mesley, placée au cœur d’un scandale racial, livre sa version des faits.

Dans un long texte publié par le Globe and Mail mercredi, la journaliste et lectrice de nouvelles native de Montréal présente son côté des choses et reconnaît «les deux pires erreurs» commises durant une carrière qui s’est étalée sur 38 ans.

«J’ai blessé des gens sans jamais en avoir l’intention», a-t-elle laissé savoir.

Elle confirme avoir employé le mot en «N» lors d’une conférence téléphonique avec les producteurs du rendez-vous The Weekly with Wendy Mesley tenue à la suite du décès de l’Américain George Floyd, en mai 2020.

Outrée par le fait qu’une journaliste noire de CBC avait été traitée dudit mot plusieurs fois, Wendy Mesley a elle-même utilisé le terme alors qu’un producteur noir et un autre d’origine asiatique participaient à l’appel.

«C’était irréfléchi et mal», a-t-elle reconnu.

La principale intéressée est également revenue sur une rencontre éditoriale survenue plus tôt et articulée autour des Québécois francophones qui se sentent, selon elle, comme une minorité en danger au Canada. Durant la réunion, elle a cité le livre Nègres blancs d’Amérique en traduisant le titre et donc, en laissant échapper le mot en «N» une autre fois.

Ses paroles lui ont valu une suspension et l’obligation de suivre une formation. Selon elle, il allait lui être possible de faire une déclaration qui allait devoir être entérinée par ses patrons. Mais les choses ne se sont pas passées de la sorte, selon elle.

«Les croire a été ma deuxième grosse erreur. La CBC ne m’a offert aucun soutien public. Et je ne me suis pas défendue parce que voulais simplement retourner au travail. En plein cœur du sujet du racisme évoqué l’an dernier, j’ai également senti qu’il n’était pas bien pour moi de jouer la carte de la victime», a-t-elle précisé.

Durant son parcours professionnel au sein de la société d’État anglophone, Wendy Mesley a entre autres tenu la barre du bulletin de nouvelles The National en plus d’animer des émissions telles que Marketplace et Undercurrents.