DUBREUIL, Gilles



Au CIUSSS MCQ-Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, le 20 juin 2021 à l'âge de 75 ans, est décédé entouré de sa famille, M. Gilles Dubreuil. Natif de Montréal, il demeurait à Saint-Tite.La famille accueillera parents et ami(e)s, tout en respectant le nombre maximal de personnes autorisées et les directives gouvernementales obligatoires en vigueur, à la:DE LA MAURICIE MÉKINAC216, ROUTE 153ST-TITE, G0X 3H0Heures d'accueil : le samedi 10 juillet à partir de 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 15h30, en intimité seulement, à la Chapelle de la Coopérative Funéraire. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil sa fille Brigitte; ses petits-enfants: Claudia et Sandrine; ses frères: Jean (Lucette), Paul (Monique), Denis (Johanne) et Réal (Jocelyne); ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.Mécanicien de profession pour le Canadien Pacifique, il est devenu un artiste peintre accompli et a passé les vingt-cinq dernières années à perfectionner son art.Des dons en sa mémoire à la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal (https://www.montrealthoracique.ca/) seraient appréciés.Renseignements: (418) 365-1480Il est possible de faire parvenir vos messages de condoléances au