PARADIS, Magella



Le 3 juillet, à l'âge de 84 ans est décédée Magella Paradis, épouse de feu Léandre Labbé.Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils et arrière-arrière-petit-fille, ses soeurs ainsi, ses neveux et nièces en plus de nombreux parents et amis.La famille se rassemblera à la résidence principale de M. Mario Labbé avant la cérémonie vers 11h.Les funérailles auront lieu le samedi 10 juillet 2021 et débuteront à 13h à l'église La Nativité, 155 Chemin St-Jean, La Prairie, Québec.La Maison Darche450-463-1900