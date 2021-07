Est de Montréal: une unité mobile pour soutenir l’effort de vaccination

Les efforts de vaccination se poursuivent dans l’est de la métropole où une unité mobile se présentera dans les lieux publics au cours de l'été pour aller à la rencontre des citoyens qui n’ont toujours pas été inoculés, notamment les 40 ans et moins.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) a baptisé l’unité mobile «Dans l’Est, la vaccination, ça roule». Celle-ci est déployée depuis le 1er juillet dernier et l’on prévoit qu’elle s’installera au cours des prochains jours dans le stationnement de centres commerciaux des secteurs Saint-Michel, Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies.

«Il s’agit d’une nouvelle offre de vaccination de proximité qui permettra aux gens de recevoir le vaccin contre la COVID-19 sans avoir à se déplacer dans nos grands centres de vaccination», a indiqué mercredi le président-directeur général du CIUSSS-EMTL, Sylvain Lemieux.

«Nous espérons que cette stratégie nous permettra de rejoindre les citoyens âgés de 40 ans et moins qui résident dans ces quartiers et ainsi augmenter les taux vaccinaux», a-t-il ajouté.

Aussi dans les parcs, les entreprises et les lieux de culte

Des équipes de vaccinateurs vont aussi visiter, pendant la saison chaude, des espaces verts, des entreprises et des lieux de culte pour convaincre les gens de se faire vacciner. Une trentaine de sites ont été identifiés avec une capacité de vaccination variant de 90 à 120 personnes par jour.

Toutes les informations sont disponibles en ligne.

