LAFOND, Éliette



Au Centre d'hébergement St-Eusèbe de Joliette, le 9 mai 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Éliette Lafond, fille de feu M. Josaphat Lafond et de feu Mme Dorilla Branconnier et conjointe de feu M. André Boisvert, demeurant à Notre-Dame des Prairies.Précédée par son frère Paul-Yvon Lafond, la défunte laisse dans le deuil ses soeurs: Étiennette Lafond (feu Marcel Clermont), Colette Lafond (Gaétan Gadoury) et Anne-Marie Lafond (Pierre Jobin), ses neveux et nièces: Martin Gadoury (Manon Dallaire), Marie-Anyse Jobin, Jean-Pierre Jobin (Nancy Fafard) et Marie-Claude Gadoury (Jean-François Tessier), ses petits-neveux, petites-nièces et une arrière-petite-nièce, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 10 juillet 2021 à 11h en l'église paroissiale de St-Alexis.Votre présence doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage des mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.Afin de respecter les consignes gouvernementales, un maximum de 250 personnes pourra participer.La famille tient à remercier plus particulièrement tout le personnel de jour du 2e étage du Centre d'hébergement St-Eusèbe de Joliette, pour les bons soins prodigués à Mme Éliette Lafond.Direction funéraire:ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com