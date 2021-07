Gatineau se départit de sa DG à l'amiable

La Ville de Gatineau s’est finalement entendue à l’amiable avec sa directrice générale pour qu’elle quitte ses fonctions après une querelle animée étalée sur la place publique qui perdurait depuis plus de trois mois.

Le conseil municipal a entériné mardi soir, à 14 voix contre 5, une résolution mettant fin à l’emploi de Marie-Hélène Lajoie, elle qui agissait à titre de directrice générale de la Ville depuis novembre 2013. Son contrat avait été renouvelé en 2018 pour une période de six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Le président du comité exécutif de la Ville de Gatineau, Cédric Tessier, n’a pu donner les termes exacts de l’entente en raison de clauses de confidentialité. Il s’agit cependant d’un document de sept pages aux conditions généreuses, le salaire annuel de Mme Lajoie étant fixé à 279 000 $.

«L’entente est largement en dessous de la valeur résiduelle du contrat de Mme Lajoie, surtout si on la compare au risque financier associé au dénouement incertain d’un long procès», a toutefois indiqué M. Tessier, mercredi, en conférence de presse.

Le comité exécutif de la Ville de Gatineau avait d’ailleurs décidé de maintenir la rémunération de la directrice générale jusqu’à l’entente adoptée mardi par le conseil municipal.

Chicanes publiques

Marie-Hélène Lajoie avait déposé le 29 mars dernier une plainte au Tribunal administratif du travail. Une audience devait être tenue le 10 juin, mais elle a été reportée vu les circonstances.

Estimant être victime d’une tentative de «congédiement déguisé et abusif», la directrice générale avait aussi mis en demeure le maire Maxime Pedneaud-Jobin, question de défendre sa réputation et de faire respecter ses droits.

«Je suis choqué par le niveau de collusion entre le parti politique du maire et notre ancienne DG. Les élites du pouvoir obtiennent ce qu’elles veulent, les citoyens et notre gouvernance en paient le prix», a réagi mercredi par écrit Mike Duggan, l’un des conseillers ayant voté contre la résolution.

Cédric Tessier n’a par ailleurs pas été tendre à l’endroit d’un autre opposant, le conseiller Gilles Carpentier, disant à son sujet en pleine conférence de presse: «J’espère que ça lui a fait du bien de se défouler hier», en faisant référence au débat du conseil municipal tenu mardi.

«J’ai voulu rétablir les faits quant aux règles de l’art qui s’appliquent en gestion des ressources humaines et de rendement. Malgré des avis et conseils, le maire a failli à ses responsabilités et il a fait preuve d’un manque flagrant de leadership. Ceci est un fiasco administratif!» s’est exclamé M. Carpentier lorsque joint par l’Agence QMI.

Aux dires mêmes de Cédric Tessier, le travail de la directrice générale Marie-Hélène Lajoie n’avait pas été évalué depuis «plusieurs années».

Notons que la Ville de Gatineau n’a pas tardé à nommer de façon intérimaire un nouveau directeur général en la personne de Luc Bard. Il sera en poste jusqu’à la nomination officielle du DG qui sera désigné par le prochain conseil municipal à la suite des élections en novembre prochain.