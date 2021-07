Jeux olympiques: Amélie Kretz qualifiée pour Tokyo

Elle partait de loin, mais la triathlète Amélie Kretz a obtenu sa qualification olympique. Elle prendra part à ses deuxièmes Jeux après ceux de Rio en 2016.

« Cette sélection est aussi bonne que la première, a déclaré Kretz qui avait pris le 34e rang à Rio. Le processus de sélection n’a pas été super simple dans les derniers mois alors que j’ai participé à quatre épreuves en cinq semaines afin d’obtenir une deuxième entrée chez les femmes pour le Canada. »

Sa 6e position au Portugal lui a procuré un bond très intéressant dans le classement pour les sélections olympiques. Il fallait que Kretz se glisse dans le Top 55 pour que le Canada obtienne une entrée supplémentaire.

« En mars, j’occupais le 87e rang et ma performance au Portugal a permis de me hisser en 53e position, a-t-elle expliqué. J’ai réussi à rester dans le Top 55 par la suite. Même si j’avais qualifié le pays, je n’étais pas assurée de la deuxième place, mais j’étais confiante. »

Ironiquement, les performances de Kretz permettront au Canada de miser sur une équipe au relais mixte à Tokyo. Au Portugal, Triathlon Canada avait aligné son équipe B au relais alors qu’une qualification olympique était à l’enjeu. Devant cette décision, Kretz s’était retirée du relais pour se concentrer sur l’épreuve individuelle.

« Ce ne fut pas évident les changements d’objectifs au fil des ans, a souligné Kretz qui avait dénoncé la situation dans un texte publié par Sportcom. Ce fut la bonne décision de me retirer parce que le relais n’était plus la priorité afin de me concentrer sur mon épreuve individuelle. À Tokyo, c’est la première fois que le Canada misera sur un relais et on pourrait surprendre. Au championnat mondial en 2019, nous avions terminé à deux reprises dans le Top 5. »

Après un premier confinement en mars 2020 qui s’était bien passé, Kretz ne cache pas que la motivation fut difficile à partir d’octobre. « Je m’étais accordé une période de repos comme à l’habitude, mais l’absence de courses à mon retour m’a frappée, a-t-elle imagé. J’ai eu des problèmes de motivation. J’adore m’entraîner, mais c’est dans l’optique de courser. »

« J’ai vécu des hauts et des bas et à un moment donné je me suis questionnée sur mes chances de revenir à mon meilleur niveau, de poursuivre Kretz. Plusieurs ne croyaient plus à mes chances, mais ma famille et mon équipe ont toujours cru en moi. J’ai rebâti ma confiance et c’est ça qui me manquait. »

Dans la course pour la deuxième place chez les hommes, Alexis Lepage n’a pas été sélectionné.