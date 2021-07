Journée productive pour les Rays

Dans le premier duel d’un programme double au Tropicana Field, le joueur de champ centre des Rays de Tampa Bay Kevin Kiermaier a produit cinq points pour aider les siens à signer un gain de 8 à 1 face aux Indians de Cleveland, mercredi.

L'athlète de 31 ans a claqué son deuxième circuit de la campagne, en troisième manche, permettant à Joey Wendle et Austin Meadows d’atteindre le marbre. Il a également frappé un coup sûr procurant deux points à sa formation qui menait 3 à 0 à la manche initiale.

Brandon Lowe a cogné sa 18e longue balle de l’année et Brett Phillips a fait de même pour la quatrième fois de la saison. Vidal Brujan a produit l’autre point des Rays grâce à un simple au premier tour au bâton.

En six manches de travail, Michael Wacha (2-2) a permis quatre coups sûrs à ses rivaux, allouant le seul point des Indians sur un circuit de Franmil Reyes.

Du côté de la formation de l’Ohio, c’est J.C. Mejia (1-4) qui a vu le revers inscrit à sa fiche. Il n’a lancé que deux manches et deux tiers, les Rays causant tous les dégâts nécessaires à leur victoire avec leurs six points à ses dépens.

Deuxième duel

Les Rays ont complété une journée parfaite en s’emparant des honneurs du deuxième duel du programme double, avec un gain de 4 à 0.

C’est Josh Fleming (7-4) qui a inscrit une victoire à son dossier pour la formation floridienne. Le lanceur de 25 ans a travaillé pendant deux manches et deux tiers et Collin McHugh, Diego Castillo, Matt Wisler et Pete Fairbanks se sont relayés pour blanchir leurs adversaires.

L’attaque est provenue des efforts de deux joueurs des Rays, soit le joueur de premier but Yandy Diaz et l’arrêt-court Taylor Walls. Le premier a produit un point lors du deuxième et quatrième tour au bâton et le second a permis à Harold Ramirez et Randy Arozarena de franchir le marbre à la cinquième manche.

Sam Hentges (1-4) a essuyé le revers du côté des Indians. Il a accordé l’entièreté des points de ses rivaux en quatre manches et un tiers de travail.