La fermeture de services comme mode de gestion, ça suffit!

Depuis le début de l’été, chaque jour apporte une rupture de services dans une urgence ou la fermeture de lits d’un service d’obstétrique ou de pédiatrie. À Baie-Saint-Paul, Matane, Sept-Îles, Gatineau, en Abitibi ou dans le Haut-Richelieu, le scénario se répète.

À croire que le bris de services s’est immiscé dans notre système de santé comme un mode de gestion acceptable, normalisé. Les gestionnaires justifient leurs décisions comme une sorte de fatalité, invoquant la pénurie de main-d’œuvre. Pendant la pandémie, on a répété ad nauseam que le virus ne prenait pas de vacances ; peut-on au moins reconnaître que les ennuis de santé, les suivis, les grossesses et les accidents, eux non plus ?

Discutables et impopulaires

Le ministre de la Santé, lui, se tient loin de ces décisions aussi discutables qu’impopulaires. Évidemment, depuis sa nomination, la pandémie l’accapare, à juste titre. Mais cette pandémie, elle n’a fait qu’exacerber une situation qui prévalait déjà. Le ministre ne peut donc plus restreindre son mandat à la gestion de la crise. Il doit impérativement répondre à d’autres enjeux, dont le maintien des services en cette période où la main-d’œuvre manque et où le personnel restant est à bout de souffle.

Puisque gouverner, c’est prévoir (davantage encore quand on gouverne par décrets), comment se fait-il que le ministre, le patron des patrons des CISSS et des CIUSSS, n’a pas déposé de plan de contingence pour la saison estivale post-troisième vague ? Après 16 mois de pandémie, l’épuisement des professionnels était prévisible et leurs demandes de congé, légitimes.

Face aux multiples fermetures, on se serait attendu d’un leader qu’il se rende là où les problèmes sont criants. Qu’il convoque la presse pour rassurer la population et avancer des solutions. Il n’est pas trop tard : Christian Dubé peut encore indiquer aux Québécois que le délestage estival de services n’est pas, à ses yeux, une solution. La CAQ avait promis de réduire l’attente dans les urgences, pas de les fermer !

Si des solutions à court terme sont essentielles, il faut aussi prévoir la suite. Car les professions en santé sont réputées exigeantes et trop peu valorisées ; la situation ne risque donc pas de s’améliorer d’elle-même. Et vu, entre autres, le vieillissement de notre population, on doit s’assurer d’attirer et, surtout, de retenir le personnel dans nos établissements publics. J’insiste sur ce dernier mot : c’est parce qu’il est public que notre réseau est accessible et universel. Le recours au privé, notamment aux agences, est coûteux et ne fait que l’affaiblir.

Ce système à deux vitesses doit être aboli une fois pour toutes. Cela passe d’abord par l’amélioration des conditions de travail de nos professionnels, une mission aussi claire que fondamentale. Ce sont des gens de cœur, mais néanmoins épuisés. On compte sur eux, mais depuis plus d’un an, par le truchement d’un arrêté ministériel, on suspend leurs conventions collectives, en invoquant l’état d’urgence. Par ailleurs, en raison du temps supplémentaire obligatoire (TSO), les postes à temps partiel sont en réalité à temps plein, et ces derniers ne réservent qu’une piètre conciliation famille-travail. Le recours au TSO doit cesser, n’ayant qu’un effet : faire fuir le personnel vers le privé.

Conditions de travail

Du point de vue de la qualité des soins, la situation actuelle n’est certainement pas enviable non plus. Une surcharge de travail devenue la norme met à risque la sécurité des patients. D’ailleurs, combien de patients devrait avoir sous sa responsabilité un professionnel en soins ? Actuellement, ces ratios sont beaucoup trop élevés. Ils doivent être établis par une loi.

Tant que nos professionnels en soins n’auront pas des conditions de travail décentes qui leur donneront le goût de rester au public, nous serons aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre, et reviendra la tentation de fermer des services, notamment en période estivale. Et c’est d’autant plus inacceptable que, outre les questions de santé, s’il y a trop de bris de services en région, les familles seront réticentes à s’y installer. Le réseau s’affaiblira à petit feu, ainsi que nos communautés.

L’enjeu est de taille. Il faut s’y attaquer immédiatement.

Photo courtoisie

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine, porte-parole du Parti québécois en matière de santé